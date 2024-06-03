Авторы и источники / Правообладателям Фото: ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на первый этап строительства межвузовского кампуса в Хабаровске. На его территории появится девятиэтажное общежитие, а также многоуровневый паркинг на 148 машино-мест.

Кампус в Хабаровске будет построен на территории, прилегающей к Тихоокеанскому государственному университету в районе улиц Тихоокеанской и Бондаря. Здесь возведут паркинг и два девятиэтажных корпуса общежития, объединенных входной группой. Всего в них смогут разместиться 2500 человек.

По словам главного эксперта проекта Анны Пьянковой, общая площадь общежития составит более 54 тысяч квадратных метров.

«В первом корпусе оборудуют столовую на 150 посадочных мест, кафетерий на 80 мест и жилые ячейки для маломобильных групп населения. Во втором корпусе появится поликлиника на 200 посещений в смену, несколько торговых помещений и детский сад на 30 мест. Он будет рассчитан на одну группу разновозрастных детей от трех до семи лет», – рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

В общежитии будет представлено несколько видов номеров: семейные – однокомнатные на двух человек, для маломобильных групп населения – двухкомнатные на одного человека в каждой ячейке, а также общие – двухкомнатные на четвертых человек и трехкомнатные на шесть человек. Всего в корпусах обустроят 635 номеров.

Также на каждом этаже проектом предусмотрены помещения для хранения личных вещей студентов и зоны для отдыха.

Кроме того, на территории кампуса запроектирован трехэтажный многоуровневый паркинг. Его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 148 машино-мест.

Застройщик – ООО «Кампус 2025».

Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».