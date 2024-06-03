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Специалисты "Россети Московский регион" выполнили уникальные работы по перекладке кабельных линий 10 кВ, проложенных по дну Москвы-реки

3 июня 2024, 13:30 436 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

«Россети Московский регион» успешно провели уникальные работы по перекладке четырех кабельных линий (КЛ) в подводном переходе между Москворецкой и Раушской набережными в районе парка «Зарядье». Данные питающие КЛ 10 кВ от подстанции 110 кВ «Раушская» обеспечивают электроснабжение потребителей Центрального административного округа города Москвы.

Выполнять ремонт кабельных линий, проложенных по дну реки более 70 лет назад, учитывая стесненные условия благоустроенного центра столицы, даже методом горизонтально направленного бурения было технически невозможно. В связи с этим было принято решение выполнить размывание русла, произвести демонтаж старого и прокладку нового кабеля непосредственно по дну реки. Для реализации данного проекта специалисты компании разработали техническое задание, которое включало производство работ с привлечением водолазов, буксиров, барж и буксируемых шаланд с гидромониторами.

Аналогичные работы в филиале не проводились уже более 20 лет. Несмотря на сложные погодные условия, а также интенсивную навигацию в месте проведения работ, перекладка питающих кабельных линий была выполнена качественно и в срок.

Выполнение работ данным методом признано эффективным, и в 2024 году планируется перекладка линий еще в трех подводных переходах.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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