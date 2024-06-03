Сотрудники Управления экономической безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» совместно с коллегами из Управления реализации услуг и учета электроэнергии компании пресекли деятельность майнинговой фермы.

Подпольная добыча криптовалюты велась в одном из ангаров в селе Михайловка Гагаринского района Саратова. Майнинг-ферму обнаружили в ходе рейда по контрольной проверке средств учета электроэнергии.

Энергетики обратили внимание на потребление электричества в «промышленных» масштабах. При осмотре гаража работники обнаружили кабель, протянутый до оборудования, которое использовалось для добычи цифровой валюты. Из объяснений потребителя – а это юридическое лицо – следует, что он не имел представления о работе майнинговой фермы.

Нарушение устранено на месте – майнинг-ферма отключена от питания. Составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, на место были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».