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Специалисты "Россети Волга" обнаружили майнинговую ферму в Гагаринском районе Саратова

3 июня 2024, 15:30 377 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Сотрудники Управления экономической безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» совместно с коллегами из Управления реализации услуг и учета электроэнергии компании пресекли деятельность майнинговой фермы.

Подпольная добыча криптовалюты велась в одном из ангаров в селе Михайловка Гагаринского района Саратова. Майнинг-ферму обнаружили в ходе рейда по контрольной проверке средств учета электроэнергии.

Энергетики обратили внимание на потребление электричества в «промышленных» масштабах. При осмотре гаража работники обнаружили кабель, протянутый до оборудования, которое использовалось для добычи цифровой валюты. Из объяснений потребителя – а это юридическое лицо – следует, что он не имел представления о работе майнинговой фермы.

Нарушение устранено на месте – майнинг-ферма отключена от питания. Составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, на место были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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Метки: ЭНЕРГОВОРОВСТВО, МАЙНИНГ, КРИПТОВАЛЮТА, РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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