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Специалисты управления строительства Запорожской АЭС реконструируют электросети Энергодара

3 июня 2024, 16:30 336 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Запорожская АЭС
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Фото: Телеграм-канал ЗАЭС. Скриншот

Фото: Телеграм-канал ЗАЭС. Скриншот

Специалисты управления строительства Запорожской АЭС завершили прокладку новой кабельной линии протяженностью 780 метров в районе улиц Казацкой и Воинов-Интернационалистов.

Эта ветка питает самый молодой и густонаселенный район города. Под воздействием различных факторов силовой кабель износился и стал неспособен выдерживать высокие нагрузки. К тому же с момента его укладки значительно выросло энергопотребление.

Выполнение идентичных работ запланировано еще в двух местах города. Реконструкция электрических сетей, которую планируется завершить уже в июне, в целом повысит надежность электроснабжения города.

Источник: t.me/znppofficial/1100

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Метки: ЗАЭС, ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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