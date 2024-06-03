Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Специалисты управления строительства Запорожской АЭС завершили прокладку новой кабельной линии протяженностью 780 метров в районе улиц Казацкой и Воинов-Интернационалистов.
Эта ветка питает самый молодой и густонаселенный район города. Под воздействием различных факторов силовой кабель износился и стал неспособен выдерживать высокие нагрузки. К тому же с момента его укладки значительно выросло энергопотребление.
Выполнение идентичных работ запланировано еще в двух местах города. Реконструкция электрических сетей, которую планируется завершить уже в июне, в целом повысит надежность электроснабжения города.
Источник: t.me/znppofficial/1100
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