Специалисты управления строительства Запорожской АЭС завершили прокладку новой кабельной линии протяженностью 780 метров в районе улиц Казацкой и Воинов-Интернационалистов.



Эта ветка питает самый молодой и густонаселенный район города. Под воздействием различных факторов силовой кабель износился и стал неспособен выдерживать высокие нагрузки. К тому же с момента его укладки значительно выросло энергопотребление.



Выполнение идентичных работ запланировано еще в двух местах города. Реконструкция электрических сетей, которую планируется завершить уже в июне, в целом повысит надежность электроснабжения города.

Источник: t.me/znppofficial/1100