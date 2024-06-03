Продолжается капитальный ремонт участка Демино – Надежда по улице Восточный обход в Ленинском районе Ставропольского края (с 43-го по 55-й км федеральной дороги Р-217 «Кавказ», Подъезд к Ставрополю).

Двухполосный отрезок дороги не справлялся с транспортными нагрузками – здесь в сутки проезжает около 20 тыс. автомобилей – и нуждался в обновлении из-за естественного износа. Итогом станет увеличение пропускной способности (до 30 тыс. авт./сут.) и уровня безопасности участников движения. Ширина проезжей части увеличится с 7 до 15 м.

С начала работ, заказчиком которых выступает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ», в октябре 2022-го здесь переустроили инженерные коммуникации и сейчас расширяют земляное полотно. В целях защиты грунта от влаги и равномерного распределения транспортной нагрузки уложат геотекстиль. Для выдержки продольного уклона устраивают выемки и насыпи до 85 см, а для обеспечения стока воды с дороги и дренажа основания – быстротоки и кюветы. Одновременно с этим меняют 23 водопропускные трубы на современные гофрированные в целях обеспечения пропуска воды под насыпью дороги. Также на участке ремонтируют съезды с основного направления дороги.

После устройства основания приступят к укладке покрытия – трехслойного асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки. На двух существующих полосах выполнят фрезерование и устроят новые слои асфальтобетона, предварительно укрепив основание. На участке капремонта обновят пересечения и примыкания, а также устроят переходно-скоростные полосы для обеспечения беспрепятственного съезда в населенные пункты. Обочины укрепят асфальтогранулятом, полученным после фрезерования изношенного покрытия.

На всем протяжении объекта устроят осевое ограждение, а для безопасного пересечения дороги смонтируют восемь пешеходных светофоров с кнопкой вызова и дублирующие дорожные знаки на Г-образных опорах. Появятся 14 остановок с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением.

На время производства работ движение организовано по двум полосам – по одной в каждую сторону. После ввода объекта в эксплуатацию в 2026 году, свыше 45 км из 62 данной автодороги будут иметь четыре полосы движения, при этом около 2 км являются шестиполосными.

*** Федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ», Подъезд к г. Ставрополю берет начало у станицы Барсуковской и ведет до села Надежда. Она соединят две федеральные трассы: основное направление дороги Р-217 «Кавказ» и Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь.