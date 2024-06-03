В Ноябрьске построят блочно-модульную котельную

В Ноябрьске будет построена блочно-модульная котельная в мкр. №8-10, сообщает RosTender.info.

Муниципальное учреждение «Дирекция муниципального заказа» принимает заявки на участие в тендере до 19 июня. Начальная цена контракта составляет 348 млн рублей из средств бюджета автономного округа.

Работы выполняются в 2 этапа. 1 этап - выполнение проектных работ, а именно разработка рабочей и сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. 2 этап - выполнение работ по строительству объекта. Установленная мощность блочно-модульной котельной составляет 46 МВт. Для восполнения тепловых нагрузок объект должен быть оборудован 4 котлами мощностью 9 МВт и 2 котлами мощностью по 5 МВт. В качестве основного топлива предусматривается природный газ по ГОСТ 5542-2014. В качестве резервного - топливо дизельное арктическое класс 5, вид 4. Окончание работ по строительству блочно-модульной котельной запланировано на 01 сентября 2025 года.