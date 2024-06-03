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В Вологодской области на ремонт участка автодороги потратят 599 млн рублей

3 июня 2024, 16:45 352 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Никольском районе будет выполнен ремонт автомобильной дороги Рыстюг-Марково, сообщает RosTender.info.

Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» принимает заявки на участие в тендере до 19 июня. С победителем заключается контракт на сумму 599 млн рублей из средств областного бюджета.

Двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия и капитальным типом дорожной одежды относится к IV технической категории. Расчетная скорость движения 80 км/ч. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 17,308 км. Покрытие автодороги находится в неудовлетворительном состоянии, имеет колейность, шелушение, выкрашивание, неровности, поперечные и продольные трещины, выбоины и проломы. Обочины занижены относительно прилегающей кромки проезжей части. Окончание работ по ремонту автодороги запланировано на 30 октября 2026 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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