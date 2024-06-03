Завтра откроется выставка WIRE

4 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» стартует трехдневная международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленностей WIRE. На предстоящем мероприятии гостей ожидают производственные и технологические новинки от международных производителей, а также конференция WIRE Plaza с участием экспертов, аналитиков и специалистов по инновациям в отрасли.

В двух выставочных залах свою продукцию и услуги представят более 90 компаний из России, Турции, Китая, Индии и Италии. Среди экспонентов – производители оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения для проволочной и кабельной промышленности, проектировочные бюро, а также сервисные компании отраслевого рынка.

4 июня в 11:50 в Западном зале павильона Форум состоится официальное открытие выставки и старт конференции WIRE Plaza, в котором примут участие генеральный директор компании-организатора EXPO FUSION Александр Шайников, а также модератор и сопродюсер WIRE Plaza Рафаэль Григорян.



В ходе трех дней работы конференции более 30 ведущих экспертов рынка и первых лиц значимых для индустрии производственных и сервисных компаний затронут темы развития сегментов проволоки, кабеля и металлов, инновационных решений и технологий, циркулярной экономики и эко-стандартов, сертификации и маркировки, законодательных инициатив и патентного права, а также внедрения аддитивных технологий в литейном и проволочном производствах.

WIRE входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК «Экспоцентр»: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы – «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо») и Металлоконструкции (организатор – «Металл-Экспо»).

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Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.