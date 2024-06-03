Итоги заседаний Совета директоров РусГидро

Итоги очного заседания Совета директоров РусГидро

30 мая 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

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Совет директоров утвердил отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 2023 год, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ).

По итогам 2023 года показатель EBITDA ПАО «РусГидро» вырос на 14% до 113,3 млрд рублей, чистая прибыль в отчетном периоде составила 32,7 млрд рублей.

Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составило 129,6 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 14,6 млрд рублей. Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 33,3 млрд рублей.

Фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» в 2023 году составила 87,3 млрд кВт·ч.

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Совет директоров утвердил отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро за 2023 год, в том числе консолидированной инвестиционной программы.

По итогам 2023 года показатель EBITDA Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности увеличился на 43,5% и составил 131,5 млрд рублей. Общая выручка выросла на 21,5% и достигла 569,3 млрд рублей. Чистая прибыль составила – 32,1 млрд рублей (+66,1%).

Осуществлен ввод дополнительной мощности 24,9 МВт по Красногорской МГЭС-1 и 45 МВт в результате переаттестации оборудования по Программе комплексной модернизации гидроэлектростанций. Тепловая мощность увеличилась на 258 Гкал/ч за счет перевода с угля на газ котла Владивостокской ТЭЦ-2. Завершены строительно-монтажные работы в рамках первого этапа реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. Осуществлен ввод первой линии ВЛ 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке.

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Совет директоров утвердил бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2024 год, консолидированный бизнес-план и консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2024-2028 годы, а также принял к сведению бизнес-план и инвестиционную программу Общества на 2025-2028 годы.

Инвестпрограмма Группы на 2024-2028 годы предполагает ввод около 2,4 ГВт электрической и более 2,6 тыс. Гкал/ч тепловой мощности, а также строительство и реконструкцию 132 км тепловых и порядка 8 тыс. км электрических сетей.

В соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации, в инвестиционной программе предусмотрено финансирование реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительства Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, расширения Партизанской ГРЭС, а также строительства 2-го этапа ВЛ 110 кВ Певек-Билибино.

В инвестиционной программе ПАО «РусГидро» в период с 2024 по 2028 год запланирован ввод новых гидроэнергетических объектов (Башенной, Черекской и др. малых ГЭС), а также модернизация действующих объектов гидрогенерации, направленная на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования.

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Совет директоров принял к сведению информацию о развитии Группой РусГидро энергетической инфраструктуры, включенной в мастер-планы городов Дальнего Востока, а также необходимой для технологического присоединения социально значимых объектов к сетям электро- и теплоснабжения.

До 2030 года РусГидро планирует 12 мероприятий по развитию энергетической инфраструктуры Артема, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри, Магадана и Якутска. Уже заключены договоры на технологическое присоединение объектов суммарной электрической мощностью 93 МВт и тепловой – 276 Гкал/ч. По экспертной оценке, подключаемая мощность составит около 517 МВт и 450 Гкал/ч. Также Группа РусГидро запланировала мероприятия по модернизации систем тепло- и электроснабжения города Нерюнгри, актуализации схемы теплоснабжения Благовещенска и др.

Перечень организаций, участвующих в реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития ряда агломераций на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2030 года, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума-2023.

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Совет директоров утвердил отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2023 год.

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Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов тепловой генерации и электросетевого хозяйства на Дальнем Востоке.

На второй линии электропередачи 110 кВ Певек-Билибино протяженностью 496 км, возводимой РусГидро на Чукотке, смонтировано 100% опор. Строительство ведется в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики. В работах задействованы более 500 человек и 280 единиц техники. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации завершение строительства второй линии и сопутствующих объектов предусмотрено в 2025 году. Для возможности досрочного ввода в эксплуатацию второй линии электропередачи ведутся интенсивные строительно-монтажные работы на всех объектах строительства. На сегодняшний день по трассе линии смонтировано 450 км провода, 430 км грозотроса с оптическим кабелем. Завершается реконструкция подстанции 110 кВ «Южный» и строительство переключательного пункта 110 кВ «Бета». В настоящее время на этих объектах завершается монтаж электротехнического оборудования.

В Магаданской области завершается строительство Усть-Среднеканской ГЭС установленной мощностью 570 МВт. Ведется работа по организации сдачи ложа водохранилища под наполнение до проектной отметки НПУ 290 м, а также строительство ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС – Колымская ГЭС.

Также РусГидро продолжает работу по проектам модернизации объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке. Введено в эксплуатацию генерирующее оборудование в рамках 1-го этапа реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. Ведутся строительно-монтажные работы по возведению Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС и расширению Партизанской ГРЭС.

Итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро

30 мая 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров утвердил актуализированную Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.

Ключевой целью цифровой трансформации Группы РусГидро является повышение эффективности основной деятельности за счет внедрения цифровых технологий при сохранении надежности и безопасности энергообъектов.

Изменения касаются вопросов импортозамещения, в частности приоритетного приобретения и использования российского программного обеспечения, а также применения технологий искусственного интеллекта. Изменения согласованы с Минэнерго и Минцифры России.

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Совет директоров утвердил отчет о выполнении плана мероприятий по реализации непрофильных активов РусГидро за 3 месяца 2024 года.

Объем затрат на содержание непрофильных активов по Группе РусГидро за отчетный период сокращен на 11 млн рублей в год.

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Совет директоров утвердил перечень инвестиционных проектов, по которым в 2024-2025 годах запланирован публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА).

В перечень вошли работы по программе технического перевооружения и реконструкции Нижегородской ГЭС, инвестиционные проекты по строительству Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, а также второго этапа строительства второй очереди Нерюнгринской ГРЭС.