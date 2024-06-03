Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» выполнили капитальный и текущий ремонт около 80 единиц электросетевого оборудования 110 и 10 кВ на подстанции «Восточная».

Через территориальную сетевую организацию подстанция обеспечивает электроэнергией более 57 тыс. жителей, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры. Один из важнейших потребителей – Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России. Непосредственно к центру питания подключена инфраструктура «Балаковоэлектротранса».

Ремонтные работы на подстанции 110/10 кВ «Восточная» проведены в рамках годового плана работ по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонт подстанции повысит уровень надежности ее эксплуатации и обеспечит бесперебойное электроснабжение потребителей, в том числе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.