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"Саратовские РС" отремонтировали подстанцию 110/10 кВ "Восточная"

3 июня 2024, 13:45 425 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» выполнили капитальный и текущий ремонт около 80 единиц электросетевого оборудования 110 и 10 кВ на подстанции «Восточная».

Через территориальную сетевую организацию подстанция обеспечивает электроэнергией более 57 тыс. жителей, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры. Один из важнейших потребителей – Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России. Непосредственно к центру питания подключена инфраструктура «Балаковоэлектротранса».

Ремонтные работы на подстанции 110/10 кВ «Восточная» проведены в рамках годового плана работ по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонт подстанции повысит уровень надежности ее эксплуатации и обеспечит бесперебойное электроснабжение потребителей, в том числе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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