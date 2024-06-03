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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала отремонтировал железобетонные стойки и фундаменты опор на межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Курган – Аврора». Она имеет большое значение для устойчивой работы энергосистем России и Казахстана. Выполненные мероприятия повысят устойчивость ЛЭП.
Железобетонная стойка – одна из основных частей опоры линии электропередачи, несущая остальные элементы. За время эксплуатации стойки вырабатывают ресурс, на них возникают трещины и сколы бетона. Ремонт опор позволяет снизить вероятность возникновения технологических нарушений. Энергетики обновили пять конструкций, высотой 26 м каждая.
Протяженность ЛЭП 500 кВ «Курган – Аврора» составляет 275 км, из них более 163 км обслуживают специалисты МЭС Урала. Помимо ремонта железобетонных стоек на линии они провели верховые осмотры и ремонты фундаментов.
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