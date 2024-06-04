Более 5 тысяч звенигородцев получили надежное электроснабжение

В городе Звенигороде энергетики выполнили работы по улучшению качества электроснабжения потребителей, располагающих на Нахабинском шоссе. В результате работ положительные изменения почувствовало более 5 тысяч человек.

В апреле текущего года энергетики «Мособлэнерго» на воздушной линии 0,4 кВ, питающей пять многоквартирных домов, заменили 450 м провода на самонесущий изолированный провод (СИП), повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии. Также энергетики заменили опоры с дефектами на новые. Мероприятия выполнялись по программе капитального ремонта, реализуемой в районах обслуживания компании.

Помимо этого, улучшено наружное освещение мкр. Восточный г. Звенигорода в районе домов № 2, 3, 4 за счет капитального ремонта воздушной линии. На ВЛ заменено почти 300 м провода, несколько опор и светильников.

Всего в 2024 году в г. Звенигороде «Мособлэнерго» отремонтирует 2,6 км кабельных и воздушных линий электропередачи, проведут ремонтные мероприятия в двух подстанциях. Наибольшие объемы работ запланированы на летние месяцы.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем Правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году «Мособлэнерго» отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше по сравнению с 2023 годом» – отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области.

При капремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена неизолированных проводов на самонесущие изолирующие (СИП), что значительно повышает надежность работы электросети и сокращает потери при передаче электроэнергии. На кабельных линиях осуществляется замена участков ЛЭП, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

Евгений Хромушин также добавил, что в этом году по программе капитального ремонта «Мособлэнерго» заменит электрооборудование более 260 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтирует здания более 250 трансформаторных и распределительных подстанций. Помимо ремонтов работники компании выполняют расчистку от веток деревьев и кустарников охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи – 102 га запланировано расчистить в этом году.