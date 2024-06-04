Британская энергетическая компания National Grid совместно с Smart Wires* работают над инновационным проектом, направленным на более эффективное использование технологий, улучшающих работу энергосистемы, таких как усовершенствованные контроллеры перетоков мощности, позволяющие снизить перегрузки в электрической сети в целях максимального использования ее пропускной способности.

Целью финансируемого за счет NIA** инновационного проекта является разработка инструмента для координации установки и эксплуатации усовершенствованных устройств управления перетоками мощности (advanced power flow control, APFC) – APFC SmartValve™ производства Smart Wires***, а также определение оптимальных мест для внедрения дополнительных инновационных технологий, улучшающих работу электрической сети, таких, например, как DLR****, чтобы избежать перегрузок в электрической сети и тем самым обеспечить возможность передачи бóльших объемов «чистой» электроэнергии.

APFC SmartValve™ – однофазные модульные статические синхронные последовательные компенсаторы (m-SSSC) позволяют перераспределять перетоки мощности в режиме реального времени, повышают стабильность напряжения и переходных процессов в электрической сети.

Успешная реализация инновационного проекта позволит National Grid усовершенствовать технологию управления перетоками мощности, а также определить точки установки APFC SmartValve™. По имеющимся оценкам, это позволит увеличить более чем на 2 ГВт перетоки мощности по направлению с севера на юг Великобритании и сэкономить порядка £ 390 млн в течение 7 лет за счет снижения затрат на ликвидацию перегрузок и строительство новой электросетевой инфраструктуры.

Официальный сайт Smart Wires https://www.smartwires.com

* Американская компания, специализирующаяся на производстве силовой электроники.

** Network Innovation Allowance (NIA) – надбавка к тарифу на передачу электроэнергии за инновации, которая обеспечивает частичное финансирование небольших инновационных проектов и охватывает все виды инноваций. NIA предоставляется каждому оператору передающей системы в рамках контроля тарифообразования.

*** SmartValve ™ - технология расширенного регулирования перетоков мощности, позволяющая устранить перегрузки в электрической сети и ряд других проблем в целях увеличения пропускной способности и оптимального использования существующей электрической сети. Подробная информация о SmartValve доступна по ссылке: https://www.smartwires.com/smartvalve/.

**** Dynamic line rating (DLR) – динамический рейтинг ЛЭП (также известный как тепловой рейтинг) позволяет регулировать нагрузку ЛЭП в реальном времени с учетом условий окружающей среды и технических характеристик ЛЭП без ущерба для надежности работы линии.