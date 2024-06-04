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На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока

4 июня 2024, 14:00 456 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО Концерн Росэнергоатом
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Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

3 мая 2024 года в 11:51 (мск) второй энергоблок Кольской АЭС планово отключен от сети и выведен в резерв в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. 

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1 и № 3, которые несут суммарную нагрузку 660 МВт. На энергоблоке № 4 продолжается планово-предупредительный ремонт.  

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. 

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов. 

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. 

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КОЛЬСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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