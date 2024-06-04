В Москве открыли выставку проволочной индустрии

Утром 4 июня на площадке выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве начала свою работу трехдневная международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленностей WIRE, организуемая российскими компаниями «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо» на протяжении более 10 лет.

В приветственном слове генеральный директор «Экспо Фьюжн» Александр Шайников отметил не только важность подобных деловых площадок для сетевой коммуникации участников рынка и презентации новинок промышленных технологий и специализированных услуг, но и наблюдаемый рост деловой активности всех участников и партнеров проекта. Он также открыл конференцию WIRE Plaza, которая на протяжении трех дней соберет свыше 30 ведущих экспертов рынка и первых лиц значимых для индустрии производственных и сервисных компаний.

В сессиях первого дня конференции приняли участие представители таких компаний, как Сибур, International Plastic Guide, РА Руснет, ИНРАСП, Бюро Динамика и Фонда развития промышленности, осветив в своих презентациях и докладах темы развития сегментов проволоки, кабеля и металлов, законодательных инициатив и мер господдержки, а также вопросы безопасности на производстве и в строительстве.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

В двух выставочных залах свою продукцию и услуги представят более 90 компаний из России, Турции, Китая, Индии и Италии. Среди экспонентов – производители оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения для проволочной и кабельной промышленности, проектировочные бюро, а также сервисные компании отраслевого рынка.

WIRE входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК «Экспоцентр»: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы – «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо») и Металлоконструкции (организатор – «Металл-Экспо»).

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Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.