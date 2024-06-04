Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Встречи
  • Вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков: Сотрудничество с Системным оператором играет важную роль для развития энергосистемы региона

Вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков: Сотрудничество с Системным оператором играет важную роль для развития энергосистемы региона

4 июня 2024, 13:45 422 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «СО ЕЭС»

Фото: АО «СО ЕЭС»

4 июня 2024 года заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков побывал с рабочим визитом в Филиале Системного оператора Кемеровское РДУ – диспетчерском центре, осуществляющем оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Томской области.

В ходе встречи вице-губернатор Томской области, директор Регионального диспетчерского управления энергосистем Кемеровской и Томской областей (Кемеровское РДУ) Павел Якис и генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов обсудили актуальные вопросы функционирования и развития энергосистемы Томской области,

Директор Кемеровского РДУ рассказал Анатолию Рожкову о ключевых направлениях деятельности Системного оператора и основных показателях функционирования энергосистемы Томской области.

В числе вопросов, которые обсудили участники встречи, реализация перспективных проектов в электроэнергетике Томской области, предусмотренных Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 гг. Основополагающий документ системы перспективного планирования, разработанный Системным оператором в том числе при участии администрации Томской области и утвержденный Министерством энергетики РФ, предусматривает создание энергетической основы для реализации инвестиционных проектов в регионе. Как отметил Павел Якис, одним из ключевых проектов в энергетике Томской области является строительство атомной электрической станции мощностью 300 МВт на площадке Сибирского химического комбината, расположенного в городе Северске. Для выдачи мощности электростанции в сеть предусмотрено строительство линий электропередачи и реконструкция трансформаторных подстанций классом напряжения 220 и 110 киловольт.

Еще более крупный и значимый проект «Росэнергоатома» – строительство к 2041 году в Северске атомной электростанции с двумя блоками суммарной установленной электрической мощностью 2510 МВт.

«Мощность будущей Северской АЭС станет краеугольным камнем в балансе электроэнергии западной части ОЭС Сибири в 2040-е годы. С учетом складывающегося дефицита электрической энергии и интенсивного роста электропотребления, АЭС обеспечит развитие производительных сил в макрорегионе Сибирь», – отметил генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

В ходе экскурсии по диспетчерскому центру Анатолий Рожков смог понаблюдать за работой диспетчеров, осуществляющих управление электроэнергетическими режимами энергосистем Кемеровской и Томской областей.  Знакомя вице-губернатора с современными технологиями автоматизированного диспетчерского управления и новейшими средствами обработки информации, директор Кемеровского РДУ рассказал о приоритетных направлениях цифровизации, реализуемых Системным оператором. В их числе технология дистанционного управления энергообъектами из диспетчерских центров Системного оператора и цифровая система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ). Внедрение этих цифровых решений позволяет повысить эффективность управления энергосистемой.

Подводя итоги рабочей встречи, Анатолий Рожков отметил важную роль Кемеровского РДУ в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Томской области. 

«Для реализации масштабных задач, стоящих перед Томской областью, важнейшее значение имеет развитие энергосистемы, технологий оперативно-диспетчерского управления и качественное планирование. Сотрудничество областной администрации с Системным оператором и энергокомпаниями региона позволяет развивать энергосистему и вместе с этим создавать основы будущей экономики», – подчеркнул вице-губернатор Томской области.

Обсудить на форуме
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
04.06.2024
В Городищенском районе реконструируют оросительную систему
04.06.2024
В Москве открыли выставку проволочной индустрии
04.06.2024
"Россети Кубань" повышают надежность работы подстанций на востоке края
04.06.2024
На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока
04.06.2024
Расписание вебинаров Учебного центра АО "Контактор" в июне
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно