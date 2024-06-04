4 июня 2024 года заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков побывал с рабочим визитом в Филиале Системного оператора Кемеровское РДУ – диспетчерском центре, осуществляющем оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Томской области.

В ходе встречи вице-губернатор Томской области, директор Регионального диспетчерского управления энергосистем Кемеровской и Томской областей (Кемеровское РДУ) Павел Якис и генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов обсудили актуальные вопросы функционирования и развития энергосистемы Томской области,

Директор Кемеровского РДУ рассказал Анатолию Рожкову о ключевых направлениях деятельности Системного оператора и основных показателях функционирования энергосистемы Томской области.

В числе вопросов, которые обсудили участники встречи, реализация перспективных проектов в электроэнергетике Томской области, предусмотренных Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 гг. Основополагающий документ системы перспективного планирования, разработанный Системным оператором в том числе при участии администрации Томской области и утвержденный Министерством энергетики РФ, предусматривает создание энергетической основы для реализации инвестиционных проектов в регионе. Как отметил Павел Якис, одним из ключевых проектов в энергетике Томской области является строительство атомной электрической станции мощностью 300 МВт на площадке Сибирского химического комбината, расположенного в городе Северске. Для выдачи мощности электростанции в сеть предусмотрено строительство линий электропередачи и реконструкция трансформаторных подстанций классом напряжения 220 и 110 киловольт.

Еще более крупный и значимый проект «Росэнергоатома» – строительство к 2041 году в Северске атомной электростанции с двумя блоками суммарной установленной электрической мощностью 2510 МВт.

«Мощность будущей Северской АЭС станет краеугольным камнем в балансе электроэнергии западной части ОЭС Сибири в 2040-е годы. С учетом складывающегося дефицита электрической энергии и интенсивного роста электропотребления, АЭС обеспечит развитие производительных сил в макрорегионе Сибирь», – отметил генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

В ходе экскурсии по диспетчерскому центру Анатолий Рожков смог понаблюдать за работой диспетчеров, осуществляющих управление электроэнергетическими режимами энергосистем Кемеровской и Томской областей. Знакомя вице-губернатора с современными технологиями автоматизированного диспетчерского управления и новейшими средствами обработки информации, директор Кемеровского РДУ рассказал о приоритетных направлениях цифровизации, реализуемых Системным оператором. В их числе технология дистанционного управления энергообъектами из диспетчерских центров Системного оператора и цифровая система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ). Внедрение этих цифровых решений позволяет повысить эффективность управления энергосистемой.

Подводя итоги рабочей встречи, Анатолий Рожков отметил важную роль Кемеровского РДУ в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Томской области.