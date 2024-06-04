Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила формирования и ведения реестра объектов капитального строительства, которые возводятся за счёт федерального бюджета. Реестр придёт на смену Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«После передачи ФАИП Минстрою России Правительство ведёт комплексную работу по выработке новых подходов управления государственными капитальными вложениями. Теперь вместо ФАИП будет действовать реестр объектов капитального строительства и недвижимого имущества. Новым постановлением упрощается процедура принятия решений и предусмотрена цифровизация всех процессов. Формирование и ведение реестра, включая согласование и мониторинг строительства, будут полностью интегрированы в государственную информационную систему управления общественными финансами “Электронный бюджет”. Это позволит обеспечить прозрачность всех процедур, убрать избыточные бумажные документы, уменьшить время на принятие решений о капитальных вложениях, а также в целом сократить инвестиционно-строительный цикл», – отметил Марат Хуснуллин.

Реестр будет размещаться на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

«Поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, которые исключили положения о формировании и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, приняты в декабре 2023 года и уже начали своё действие. При этом с учётом переходных положений полноценно реестр будет формироваться при составлении проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы. Начиная с 2023 года комплексная госпрограмма утверждается сроком на пять лет. Документ взаимоувязывает работу всех ведомств и других главных распорядителей средств федерального бюджета в части проведения мероприятий в сфере строительства и управления государственными капитальными вложениями», – сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Напомним, Федеральная адресная инвестиционная программа стала основой для утверждения пятилетней комплексной госпрограммы «Строительство». Её реализация началась 1 января 2023 года. Она призвана повысить эффективность направляемых в отрасль бюджетных средств, ускорить ввод в эксплуатацию объектов, а также обеспечить достижение приоритетных целей государственной политики в сфере строительства.

Программа включает в себя комплексно все госпрограммы и национальные проекты в части капитальных вложений и охватывает практически все отрасли. По ней строятся образовательные, научные, медицинские, культурные учреждения и другие социальные объекты. Также программа предусматривает реконструкцию и строительство дорог и аэропортов, объектов портовой инфраструктуры, сельского хозяйства и многое другое.