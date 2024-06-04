Сотрудники Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт подстанций 110 кВ «УНПС» в Успенском районе и 35 кВ «Отрадо-Ольгинская» в Гулькевичском районе Краснодарского края. Энергообъекты являются источником электроэнергии для социально значимых и инфраструктурных объектов и более пяти тысяч бытовых потребителей в сельских населенных пунктах.

Специалисты энергокомпании провели ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования: силового трансформатора, высоковольтных выключателей и разъединителей, выполнили покраску металлоконструкций, обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Подстанция «УНПС» является важным транзитным звеном в обеспечении системной связи между энергосистемами Ставрополья и Кубани. Подстанция «Отрадо-Ольгинская» снабжает электроэнергией объекты водоснабжения и связи, а также население и социальные учреждения в селах Отрадо-Ольгинское, Новомихайловское, поселке Венцы и хуторе Киевка Гулькевичского района.

– В настоящее время у нас идет активная фаза подготовки электросетевой инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему сезону. Все ремонты плановые и реализуются согласно утвержденным графикам. В приоритете – соблюдение сроков выполнения работ. Это важно для своевременного и качественного выполнения ремонтной программы, а также минимизации перерывов электроснабжения потребителей, – отмечает первый заместитель директора – главный инженер Армавирских электрических сетей Александр Попов.

Всего в 2024 году энергетики Армавирских электрических сетей проведут ремонт 11 высоковольтных подстанций, 74 трансформаторных подстанций и 260 км линий электропередачи всех классов напряжения в пяти восточных районах Краснодарского края.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять районов Краснодарского края: Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Отрадненский, а также пригород г. Армавира. Основное оборудование включает в себя 73 подстанции напряжением 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.