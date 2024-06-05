Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по технологическому присоединению жилого комплекса «Дом Вильямса», построенного в микрорайоне «Гайва» по адресу: ул. Вильямса, д. 29.

Энергетики проложили 500 метров кабельных линий 0,4 кВ и выполнили ряд других работ. Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объёме 250 кВт.

Новый ЖК «Дом Вильямса» комфорт-класса представляет собой 6-этажное здание на 168 квартир общей жилой площадью более 7,4 тысяч м2.