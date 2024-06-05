5 июня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству детского игрового оборудования и аттракционов в Калужской области между Правительством Калужской области и ООО «ИнтехАттра».

Подписи в документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор «ИнтехАттра» Андрей Плесков.



Строительство завода планируется на площадке ОЭЗ ППТ «Калуга» в Боровском районе до конца 2026 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 100 рабочих мест.



Производство будет способствовать импортозамещению широкого спектра детского игрового оборудования и аттракционов для парков. Группа компаний «Аттракцион-Экспо», в которую входит ООО «ИнтехАттра», занимается проектированием, поставкой, монтажом и обслуживанием детских игровых площадок и оборудования более 20 лет. При этом компания в условиях санкций готова производить и новую продукцию, отвечающую самым высоким мировым требованиям.

«Создание нового, высокотехнологичного производства аттракционов, оборудования для парков и детских игровых площадок и это не только вопрос бизнеса — это шаг на качественно новый уровень индустрии развлечений в стране. Создавать новое, безопасное оборудование способное конкурировать с мировыми брендами, способствовать развитию страны и внутреннего туризма - это невероятно сильная мотивация и стимул к развитию нашего отечественного бренда», - прокомментировал генеральный директор ООО «ИнтехАттра» Андрей Плесков.

При этом он подчеркнул, что компания рассчитывает использовать не только собственные инновационные возможности, но и высокий научно-технический потенциал Калужской области.



Губернатор отметил, что в Калужской области активно ведется жилищное строительство, регион входит в десятку лидеров по количеству квадратных метров жилья на одного жителя. Это требует развития инфраструктуры, в том числе, создания комфортной городской среды. Поэтому продукция нового завода будет востребована. Глава региона также предложил руководству компании подумать об участии в развитии проектов промышленного туризма.