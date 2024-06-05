5 июня в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству малотоннажных коммерческих автомобилей в Калужской области между Правительством Калужской области и ООО «Калугаспецавто». Подписи под документом поставили управляющий «Калугаспецавто» Олег Гераськин и губернатор Владислав Шапша.

В рамках инвестиционного проекта предполагается организация серийного выпуска малотоннажных коммерческих автомобилей – грузовиков, автофургонов, рефрижераторов, автовышек и манипуляторов.

Строительство завода планируется на площадке индустриального парка «Грабцево» в Калуге. Объем инвестиций составит более 2 млрд. рублей. Будет создано более 70 рабочих мест.

Владислав Шапша отметил, что в последние годы автомобильная промышленность являлась драйвером развития региона. В настоящее время, несмотря на сложности в связи с уходом западных партнеров, область продолжает развивать данное направление. Наличие колоссального опыта в создании автокластера, развитая инфраструктура привлекают инвесторов.

Об этом, в частности, сказал Олег Гераськин:

«Калужская область – лидер кластерного подхода в автомобилестроении. Локация была нами выбрана из-за наличия такого опыта у вас. Комфортные условия для реализации проектов — в Калужской области это не просто слова. Со стороны администрации и всей экономической команды региона мы действительно получаем активное содействие и оперативное и неформальное участие в решении различных задач, поэтому уверены в успешной реализации нашего проекта на Калужской земле».

По его оценке, ООО «Калугаспецавто» в течение пяти лет должно прийти к локализации производства, в первый год планируется выпускать около двух тысяч автомобилей, через пять – сесть лет - 10 – 15 тысяч.

Владислав Шашпа пожелал успехов инвестору.

«Очень важно, чтобы такие направления, как ваше, развивались активно и успешно, и чтобы Калужская область по- прежнему звучала, как автомобильная столица», - резюмировал губернатор.

ООО «Калугаспецавто» создано в феврале 2024 года для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству малотоннажных коммерческих автомобилей на территории Калужской области.