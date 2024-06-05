В Боровском районе появится акватермальный комплекс

5 июня в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта создания акватермального комплекса «Море дома» в Калужской области между Правительством Калужской области, администрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район» и ООО Специализированный Застройщик «Новый Город».

Подписи в документе поставили генеральный директор, Специализированный Застройщик «Новый Город» Павел Кузнецов, глава администрации МО МР «Боровский район» Николай Калиничев и губернатор Владислав Шапша.

Перед подписанием соглашения состоялась презентация проекта. В ней приняли участие губернатор Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, заместители губернатора Владимир Потемкин и Константин Горобцов.

Представители компании отметили, что комплекс разместится на 1,5 га земли. В рамках проекта предусмотрено создание акватермального комплекса с плавательным бассейном, водными горками, рестораном и водным баром, зоной обслуживания посетителей, детской зоной и СПА. Построят также отель на 120 номеров.

«Каждый сможет почувствовать себя на море», - пообещал представитель застройщика и отметил, что готов уже заняться техническим заданием и подготовкой проектирования проекта под участок, который был выделен.

Владислав Шапша призвал начинать все необходимые приготовления.

Бюджет проекта составляет около 2,1 млрд. рублей, будет создано 120 рабочих мест. Начать строительство намерены в 2025 году, а открыть объект – в 2027.