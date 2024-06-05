В ДНР намерены создавать новые технопарки в регионе

Власти Донецкой Народной Республики подписали на ПМЭФ соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зона России, передает корреспондент ТАСС. В регионе планируют создавать новые технопарки и привлекать инвесторов.

"Будем создавать технопарки и привлекать инвесторов в Донбасс. Развивать его научно-технический, инновационный и промышленный потенциал. Улучшать инфраструктуру и расширять межрегиональные связи. На сегодняшний день Ассоциация объединяет участников из 55 субъектов РФ, поэтому возможности для нашей республики в этом плане огромны", - прокомментировал подписание соглашения председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Как отметили в правительстве ДНР, соглашение предполагает сотрудничество в сфере создания и развития на территории республики кластеров, промышленной инфраструктуры, в частности, технопарков и индустриальных парков, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, развития межрегиональной и межотраслевой кооперации.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.