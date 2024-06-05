Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Калужской области построят завод по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства

5 июня 2024, 14:30 378 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Портал органов власти Калужской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: admoblkaluga.ru

Фото: admoblkaluga.ru

5 июня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства между Правительством Калужской области и ООО ДСК «БАУХАУС».

Документ подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор компании Дмитрий Андриади.

«БАУХАУС» планирует построить домостроительный комбинат на территории опережающего развития «Кондрово». Большая часть производственного процесса будет проходить в технически оснащённых цехах, а на строительной площадке – только крупноузловая сборка. Сумма инвестиций в проект составит более 683 млн рублей. Будет создано около 100 рабочих мест. Окончание реализации инвестпроекта запланировано на февраль 2027 года.

«Для нашей компании открываются большие горизонты и перспективы. Мы благодарны руководству Калужской области за оказанное доверие и всестороннюю поддержку», – акцентировал Дмитрий Андриади.

Отметив большой опыт ООО ДСК «БАУХАУС» в проектировании и строительстве жилья, губернатор подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии этого сектора экономики. В Калужской области жилья строится много. Мы уже третий год подряд входим в десятку по России по индивидуальному строительству».

Владислав Шапша также предложил Дмитрию Андриади рассмотреть возможность участия компании в проектах по предоставления жилья сиротам и комплексному развитию сельских территорий.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
05.06.2024
"Россети Московский регион" повышают надежность электроснабжения потребителей городского округа Коломна
05.06.2024
В ДНР намерены создавать новые технопарки в регионе
05.06.2024
Место встречи проволочной индустрии – выставка WIRE
05.06.2024
Виталий Хоценко сообщил о строительстве в регионе завода металлоконструкций и битумного терминала
05.06.2024
В Петропавловске-Камчатском продолжаются работы по реконструкции морского порта
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно