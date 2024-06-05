5 июня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству железобетонных изделий для загородного домостроительства между Правительством Калужской области и ООО ДСК «БАУХАУС».

Документ подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор компании Дмитрий Андриади.

«БАУХАУС» планирует построить домостроительный комбинат на территории опережающего развития «Кондрово». Большая часть производственного процесса будет проходить в технически оснащённых цехах, а на строительной площадке – только крупноузловая сборка. Сумма инвестиций в проект составит более 683 млн рублей. Будет создано около 100 рабочих мест. Окончание реализации инвестпроекта запланировано на февраль 2027 года.

«Для нашей компании открываются большие горизонты и перспективы. Мы благодарны руководству Калужской области за оказанное доверие и всестороннюю поддержку», – акцентировал Дмитрий Андриади.

Отметив большой опыт ООО ДСК «БАУХАУС» в проектировании и строительстве жилья, губернатор подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии этого сектора экономики. В Калужской области жилья строится много. Мы уже третий год подряд входим в десятку по России по индивидуальному строительству».

Владислав Шапша также предложил Дмитрию Андриади рассмотреть возможность участия компании в проектах по предоставления жилья сиротам и комплексному развитию сельских территорий.