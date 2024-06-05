Морской порт в Петропавловске-Камчатском имеет важное стратегическое значение. Он расположен в незамерзающей бухте вблизи Северного морского пути, имеет удобные якорные стоянки и места перевалки, в том числе специализированные терминалы для обработки различных видов грузов.

Расширение мощностей порта в Петропавловске-Камчатском осуществляется одновременно с повышением безопасности мореплавания и применением наиболее экологичных технологий для охраны здоровья населения и защиты уникальной природы полуострова.

В настоящее время на причале №9 ведутся работы по монтажу анкерных тяг, установлено 176 хомутов из 178, отсыпано 1450 м3щебня, бурение скважин выполнено на 66%. Кроме того, на поверхность опалубки нанесено 85% антикоррозионного покрытия.Работы ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

Завершить работы по реконструкции планируется в декабре 2024 года.Планируемый грузооборот после реконструкции причалов составит 650 тыс. тонн в год.

Обновление российских морских портов ведется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и предполагает увеличение мощности крупнейших портов страны, в том числе Дальневосточного бассейна.