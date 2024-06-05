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Соглашение о реализации инвестпроекта в регионе Губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор "УК "Рост" Наталья Лореш подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
На ПМЭФ делегация Омской области ведёт переговоры о реализации сразу нескольких инвестиционных проектов. С руководством группы компаний "Рост" глава региона обсудил строительство современного тепличного комбината по производству овощей защищённого грунта.
"На форуме ведем переговоры о реализации сразу нескольких инвестиционных проектов. Обсудили с группой компаний «Рост» строительство современного тепличного комбината по производству овощей защищенного грунта. Подписали соглашение о реализации проекта у нас в регионе.
Такое предприятие позволит выращивать около 15 тысяч тонн внесезонного урожая в год. Кроме того, комбинат планирует создать порядка 300 новых рабочих мест. Сумма инвестиций — более 10 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2026 год", - отметил Виталий Хоценко.
Петербургский международный экономический форум - деловое мероприятие мирового уровня, проходящее в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года. Главная тема ПМЭФ в этом году: " Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".
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