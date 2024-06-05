Соответствующее соглашение подписано с Омской инвестиционно-строительной компанией «Стройтраст».

«Омская инвестиционно-строительная компания «Стройтраст» построит в регионе завод металлоконструкций и битумный терминал. Соглашение о этом подписали на ПМЭФ-2024 с директором компании Арманом Альбертовичем Акопяном», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что инвестиции в строительство завода металлоконструкций оцениваются в 2,4 млрд рублей. Проект предусматривает создание производственного предприятия, оснащение его высокотехнологичным роботизированным оборудованием для проектирования и изготовления металлоконструкций. Первая очередь завода металлоконструкций начнёт работу уже в 2024 году, на полную мощность предприятие выйдет в 2025 году.

Как заявил Губернатор, в проектирование и строительство битумного терминала в Омской области «Стройтраст» планирует инвестировать 1 млрд рублей. Проект предполагает создание автоматизированного комплекса для приема, хранения, перекачивания и дозирования битума в транспортируемые резервуары и емкости.