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Виталий Хоценко сообщил о строительстве в регионе завода металлоконструкций и битумного терминала

5 июня 2024, 16:00 341 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Портал Правительства Омской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: omskportal.ru

Фото: omskportal.ru

Соответствующее соглашение подписано с Омской инвестиционно-строительной компанией «Стройтраст». 

«Омская инвестиционно-строительная компания «Стройтраст» построит в регионе завод металлоконструкций и битумный терминал.  Соглашение о этом подписали на ПМЭФ-2024 с директором компании Арманом Альбертовичем Акопяном», - отметил глава региона. 

Он подчеркнул, что инвестиции в строительство завода металлоконструкций оцениваются в 2,4 млрд рублей. Проект предусматривает создание производственного предприятия, оснащение его высокотехнологичным роботизированным оборудованием для проектирования и изготовления металлоконструкций. Первая очередь завода металлоконструкций начнёт работу уже в 2024 году, на полную мощность предприятие выйдет в 2025 году.  

Как заявил Губернатор, в проектирование и строительство битумного терминала в Омской области «Стройтраст» планирует инвестировать 1 млрд рублей. Проект предполагает создание автоматизированного комплекса для приема, хранения, перекачивания и дозирования битума в транспортируемые резервуары и емкости.  

«Завершить создание битумного терминала планируется в 2025 году, на объекте будут работать 100 человек. Очень важно, чтобы омский бизнес видел перспективы развития в родном регионе. Это и налоговые поступления в областной бюджет и новые рабочие места с достойной заработной платой для омичей», - сказал Виталий Хоценко.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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