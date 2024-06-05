На Владивостокской ТЭЦ-2 начата замена второго турбоагрегата

РусГидро приступило к реализации второго этапа модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, предусматривающего замену турбоагрегата №2, монтаж нового котлоагрегата и ряд других работ. В настоящее время ведутся работы по демонтажу заменяемого оборудования и строительных конструкций главного корпуса.

Турбоагрегат №2 мощностью 98 МВт был введен в эксплуатацию в 1970 году, к настоящему времени отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа. В рамках реконструкции планируется полностью заменить паровую турбину, генератор, вспомогательное и электротехническое оборудование. Вместо двух изношенных котлоагрегатов будет смонтирован один новый, повышенной производительности. Также будет произведена замена строительных и ограждающих конструкций турбинного и котельного отделений.

Завершение работ второго этапа намечено на 1 квартал 2026 года, мощность турбоагрегата после замены возрастет до 120 МВт.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, основного источника электрической и тепловой энергии столицы Дальневосточного федерального округа, предусматривает замену трех наиболее изношенных турбоагрегатов, а также монтаж трех новых котлоагрегатов взамен шести существующих и ряд других работ. При этом электрическая мощность заменяемого оборудования увеличится с 283 до 360 МВт, тепловая мощность – с 506 до 570 Гкал/ч. Новое оборудование изготавливается российскими предприятиями.

Работы по модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 реализуются в несколько этапов. На данный момент завершена реализация первого этапа, предусматривающего замену турбоагрегата №1 и котлоагрегата №1, в результате чего мощность станции возросла с 497 МВт до 537 МВт. Работы по трем этапам реконструкции планируется завершить в 2027 году.

Модернизация энергообъекта – один из шести проектов РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, реализуемой с целью замещения выбывающих мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность – более 2500 Гкал/ч.

Помимо модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, в рамках программы РусГидро ведет работы по строительству Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и второй очереди Якутской ГРЭС-2, расширению Нерюнгринской ГРЭС и Партизанской ГРЭС.