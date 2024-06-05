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Правительство направит дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока

5 июня 2024, 17:40 324 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлено ещё более 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование поступит в Хабаровский край на строительство палатного корпуса для противотуберкулёзного диспансера и лечебного корпуса для центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре.

Субсидии также получат Чукотский автономный округ на благоустройство дворовых территорий и Магаданская область на строительство высоковольтной линии электропередачи для посёлка Талая.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Эта программа была запущена по инициативе главы государства, чтобы сделать макрорегион современным и привлекательным.

«Благодаря единой субсидии за последние шесть лет в субъектах макрорегиона построены и отремонтированы сотни нужных жителям объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги, котельные», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 июня.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДФО
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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