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На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлено ещё более 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Федеральное финансирование поступит в Хабаровский край на строительство палатного корпуса для противотуберкулёзного диспансера и лечебного корпуса для центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре.
Субсидии также получат Чукотский автономный округ на благоустройство дворовых территорий и Магаданская область на строительство высоковольтной линии электропередачи для посёлка Талая.
Подписанное распоряжение необходимо для реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Эта программа была запущена по инициативе главы государства, чтобы сделать макрорегион современным и привлекательным.
«Благодаря единой субсидии за последние шесть лет в субъектах макрорегиона построены и отремонтированы сотни нужных жителям объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги, котельные», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 июня.
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