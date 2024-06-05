На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет направлено ещё более 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование поступит в Хабаровский край на строительство палатного корпуса для противотуберкулёзного диспансера и лечебного корпуса для центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре.

Субсидии также получат Чукотский автономный округ на благоустройство дворовых территорий и Магаданская область на строительство высоковольтной линии электропередачи для посёлка Талая.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Эта программа была запущена по инициативе главы государства, чтобы сделать макрорегион современным и привлекательным.