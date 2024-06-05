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"Россети Московский регион" повышают надежность электроснабжения потребителей городского округа Коломна

5 июня 2024, 15:30 351 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения городского округа Коломна.

В поселке Проводник была проведена реконструкция мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) 10/0,4 кВ. В ходе работ энергетики Коломенского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» взамен МТП установили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА. Благодаря увеличению мощности трансформаторной подстанции качество и надежность электроснабжения повышена у более 300 потребителей, проживающих в пос. Проводник.

Всего в ходе ремонтной программы на территории Коломенского городского округа будет реконструировано 27 трансформаторных подстанций в 23 населенных пунктах (Мякинино, Нижнее Хорошово, Подмалинки, Троицкие Озёрки, Проводник, Шеметово, Большое Колычёво, Борисовское, Коломна, Пестриково, Бакунино, Лукерьино, Павлеево, Дуброво, Семибратское, Кудрявцево, Колодкино, Шкинь, Захаркино, Настасьино, Зиновьево, Воловичи, Шапкино) и на территории четырех садовых товариществ («Деметра», «Успех», Надежда-2», «Ромашка»).

В результате проведенных работ увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится дополнительная возможность резервирования электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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