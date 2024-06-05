Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения городского округа Коломна.

В поселке Проводник была проведена реконструкция мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) 10/0,4 кВ. В ходе работ энергетики Коломенского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» взамен МТП установили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА. Благодаря увеличению мощности трансформаторной подстанции качество и надежность электроснабжения повышена у более 300 потребителей, проживающих в пос. Проводник.

Всего в ходе ремонтной программы на территории Коломенского городского округа будет реконструировано 27 трансформаторных подстанций в 23 населенных пунктах (Мякинино, Нижнее Хорошово, Подмалинки, Троицкие Озёрки, Проводник, Шеметово, Большое Колычёво, Борисовское, Коломна, Пестриково, Бакунино, Лукерьино, Павлеево, Дуброво, Семибратское, Кудрявцево, Колодкино, Шкинь, Захаркино, Настасьино, Зиновьево, Воловичи, Шапкино) и на территории четырех садовых товариществ («Деметра», «Успех», Надежда-2», «Ромашка»).

В результате проведенных работ увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится дополнительная возможность резервирования электроснабжения потребителей.