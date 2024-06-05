5 июня 2024 года на XXVII Петербургском международном экономическом форуме ООО «Русатом МеталлТех» (компания-интегратор Топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Металлургия») и METEOR Auto (коммерческое наименование - ООО «Энгельс Свечи зажигания», входит в периметр промышленных активов холдинга S8 Capital) заключили соглашение о сотрудничестве.

Ключевая инициатива в рамках соглашения - разработка новой технологии производства порошка диоксида циркония из отечественного сырья. На базе существующего производства на Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона Росатома в Глазове, республика Удмуртия) планируется освоить производство новой марки диоксида циркония, которая используется в производстве свечей зажигания. В настоящее время потребности российского автопрома в таком материале полностью покрываются импортом.

Свечи зажигания, в производстве которых используется диоксид циркония, обладают рядом преимуществ: высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии. Высокая электропроводность диоксида циркония обеспечивает обеспечивают более стабильное искрообразование и длительный срок службы для свечей зажигания.

«В ближайшие пять лет специалисты Росатома выполнят ряд научно-исследовательских работ по созданию технологии производства порошка диоксида циркония, подготовят технические решения и комплекс технологической документации. Также планируется изготовление лабораторных образцов нового отечественного материала и их испытания. Конечная цель – запуск в серийное производство порошка диоксида циркония из российского сырья, который заменит существующие зарубежные аналоги и повысит технологическую независимость национальной автомобильной промышленности», - отметил генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Расширение продуктовой линейки позволит вдвое увеличить производительность действующего участка АО ЧМЗ по производству различных порошков на основе диоксида циркония. Продукция должна быть полностью обеспечена отечественным сырьем - бадделеитовым концентратом российского производства.

«Локализация компонентов для изготовления свечей зажигания - стратегическая задача для METEOR Auto. За последние два года нам удалось наладить поставки ряда важных компонентов от российских поставщиков, например, проволоку и пины из сплавов драгоценных металлов, производство компонентов стеклогерметика. Освоение производства диоксида циркония, который используется при производстве всех линеек свечей зажигания METEOR Auto, повысит уровень локализации нашей продукции, сохранив при этом ее высокое качество и уникальные характеристики, основанные на немецких технологиях с оптимальным соотношением цена-качество», - отметил генеральный директор METEOR Auto Александр Ковальчук.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

S8 Capital — многопрофильный российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства до медиа.

ООО «Русатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. Технологическими партнерами ООО «Русатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО «ЧМЗ», АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ». Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

METEOR Auto - одно из ведущих в мире и крупнейшее в России специализированное предприятие полного цикла, производящее широкий ассортимент свечей зажигания. Производственные мощности завода - 100 млн. свечей в год, площадь производства 48 000 кв.м. Продукция предприятия предназначена для производителей и пользователей силовых газотурбинных установок, различных производителей двигателей внутреннего сгорания, сервисных центров автопроизводителей и независимых сервисных предприятий, а также организаций розничной торговли.

Весной 2023 года завод приобретен многопрофильным холдингом S8 Capital в рамках сделки с концерном Bosch. В периметр сделки вошло 100 % уставного капитала трех компаний группы Бош: завод по производству свечей зажигания, завод по производству котлов отопления и заводу по производству электроинструментов.