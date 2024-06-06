Ростех построит новые энергоблоки в составе ТЭС "Ударная"

Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт», Администрация Краснодарского края и муниципалитет Крымского района заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по расширению ТЭС «Ударная». Документ, подписанный на полях Петербургского международного экономического форума, предполагает строительство нового энергоблока в составе станции.

Подписи под соглашением поставили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Александр Пронин. В церемонии принял участие директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

«Строительство тепловой электростанции «Ударная» – проект федерального масштаба, который находится на личном контроле Президента России. Для Краснодарского края это долгожданный объект. Рассчитываем, что ТЭС «Ударная» позволит обеспечить надежность электроснабжения, в том числе в текущий пиковый летний сезон. Сегодня мы подписываем соглашение о строительстве нового энергоблока «Ударной» ТЭС 250 МВт – это еще один шаг в повышении надежности энергосистемы края», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Необходимость строительства нового энергоблока в составе ТЭС «Ударная» обусловлена реализацией в Краснодарском крае большого числа новых крупных инвестиционных проектов, в том числе федерального значения. Расширение станции увеличит установленную электрическую мощность региона и покроет растущий энергодефицит.

«Этот проект является одним из приоритетных для Госкорпорации Ростех. В перспективе на площадке «Ударной» можно построить дополнительно четыре парогазовых энергоблока установленной мощностью 840 МВт. Наиболее крупные из новых потребителей электроэнергии в регионе располагаются в непосредственной близости от станции, и дальнейшее расширение ТЭС будет содействовать дальнейшему социально-экономическому росту территории. При строительстве нового энергоблока планируется использовать отечественное основное генерирующее оборудование. В ходе реализации проекта и последующей эксплуатации ТЭС создаются сотни рабочих мест для специалистов высокой квалификации. Совокупный объем инвестиций Корпорации в строительство и предстоящее расширение ТЭС «Ударная» значительно превысит 100 миллиардов рублей», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

ТЭС «Ударная» – наиболее технически совершенная парогазовая тепловая электростанция в России, строительство и эксплуатацию которой ведет компания «Технопромэкспорт» (входит в Ростех). В марте этого года стартовала эксплуатация первого энергоблока мощностью 230 МВт. В апреле был запущен второй энергоблок такой же мощности. После запуска третьего энергоблока суммарная мощность ТЭС составит 560 МВт.

Станция на Таманском полуострове станет первой, где в составе генерирующего оборудования будет применена отечественная турбина большой мощности ГТД-110М. Она создана Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Ростех) для замены импортного оборудования такого класса и уже производится серийно.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.