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ГУП РК "Крымэнерго" подготовило электрические сети к курортному сезону

6 июня 2024, 15:45 384 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Работники ГУП РК «Крымэнерго» завершили подготовку объектов электросетевого комплекса к прохождению летнего пика нагрузок в курортный сезон - 2024.

 Для обеспечения жителей и гостей полуострова бесперебойным электроснабжением и устойчивого функционирования оборудования ГУП РК «Крымэнерго» реализовало комплекс организационных и технических мероприятий.

С начала 2024 года энергетики провели капитальный ремонт и техобслуживание свыше 400 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения и около 700 трансформаторных подстанций.

В числе отремонтированных – объекты, снабжающие электроэнергией населенные пункты, а также санаторно-курортную и транспортную инфраструктуру на Черноморском и Азовском побережьях Крыма.

В частности, на воздушных ЛЭП 35-220 кВ специалисты заменили 2270 устаревших изоляторов на современные стеклянные и 3,6 км провода. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений сотрудники энергокомпании произвели замену и установку 7,8 км грозозащитного троса и расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 41 га трасс ЛЭП.

Проведены противоаварийные тренировки оперативного персонала ГУП РК «Крымэнерго», осмотр и диагностика оборудования. Кроме того, усилены меры противопожарной безопасности на территориях подстанций, ремонтные бригады и специальная техника находятся в полной готовности.

Проделанная работа позволит значительно снизить вероятность технологических нарушений и повысить надежность энергоснабжения объектов санаторно-курортного комплекса, транспортной инфраструктуры, социально значимых учреждений и организаций в период летних пиковых нагрузок.  

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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