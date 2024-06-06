Работники ГУП РК «Крымэнерго» завершили подготовку объектов электросетевого комплекса к прохождению летнего пика нагрузок в курортный сезон - 2024.

Для обеспечения жителей и гостей полуострова бесперебойным электроснабжением и устойчивого функционирования оборудования ГУП РК «Крымэнерго» реализовало комплекс организационных и технических мероприятий.

С начала 2024 года энергетики провели капитальный ремонт и техобслуживание свыше 400 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения и около 700 трансформаторных подстанций.

В числе отремонтированных – объекты, снабжающие электроэнергией населенные пункты, а также санаторно-курортную и транспортную инфраструктуру на Черноморском и Азовском побережьях Крыма.

В частности, на воздушных ЛЭП 35-220 кВ специалисты заменили 2270 устаревших изоляторов на современные стеклянные и 3,6 км провода. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений сотрудники энергокомпании произвели замену и установку 7,8 км грозозащитного троса и расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 41 га трасс ЛЭП.

Проведены противоаварийные тренировки оперативного персонала ГУП РК «Крымэнерго», осмотр и диагностика оборудования. Кроме того, усилены меры противопожарной безопасности на территориях подстанций, ремонтные бригады и специальная техника находятся в полной готовности.

Проделанная работа позволит значительно снизить вероятность технологических нарушений и повысить надежность энергоснабжения объектов санаторно-курортного комплекса, транспортной инфраструктуры, социально значимых учреждений и организаций в период летних пиковых нагрузок.