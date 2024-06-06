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"Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения более 2000 жителей Солнечногорского г.о.

6 июня 2024, 13:30 210 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

«Россети Московский регион» повысилb надежность и качество электроснабжения более 2000 жителей деревень Майдарово, Холмы и Кочугино Солнечногорского городского округа.

Специалисты Солнечногорского района электрических сетей для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей в этих населенных пунктах заменили более 9 км голого провода на СИП-3, что обеспечит надежное электроснабжение потребителей как при неблагоприятных погодных условиях, так и при механическом повреждении провода.

Работы на воздушных линиях 10 кВ проводились в рамках комплексной программы повышения надежности и качества электроснабжения Солнечногорского г.о., в рамках которой в 2024 году в Солнечногорском городском округе будет установлено 14 автоматических пунктов секционирования, модернизировано 25 трансформаторных подстанций и 4 ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью более 40 км,16 участков кабельных линий.

Работы проводятся в более чем 50 населенных пунктах, среди них, в частности, городское поселение Поварово, деревни Гончары, Пешки, Ложки, Холмы, Якиманское, Сверчково, Повадино, Чашниково, Голиково, Овсянниково, Терехово, Есипово, Мошницы и др.

Реализация программы повышения надежности обеспечит готовность сети к нагрузкам осенне-зимнего периода и требуемые параметры качества электроэнергии.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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