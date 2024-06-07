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  • Алексей Цыденов и Павел Акилин обсудили развитие энергетики Бурятии в ближайшее десятилетие

Алексей Цыденов и Павел Акилин обсудили развитие энергетики Бурятии в ближайшее десятилетие

7 июня 2024, 11:00 289 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Сибирь
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Сибирь»

Фото: ПАО «Россети Сибирь»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Глава Республики Бурятия и генеральный директор ПАО «Россети Сибири» обсудили вопросы повышения надёжности электроснабжения, льготного технологического присоединения потребителей к сети и развития сети электрозарядных станций в регионе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что серьезным вызовом для руководства региона и компании «Россети Сибирь» является высокий уровень износа энергообъектов в республике. Это негативно влияет на надёжность электроснабжения потребителей, особенно в периоды максимума нагрузок на сетевой комплекс — летом и зимой. Кроме того, происходит активное развитие региона, появляются новые предприятия и жилые кварталы. Жители переходят на электрическое отопление, зачастую устанавливая электрокотлы без уведомления энергетиков, что непредсказуемо увеличивает нагрузку на энергообъекты.

«Необходимо утверждать программу повышения надежности электроснабжения Бурятии и искать источник её финансирования, включая федеральную поддержку. Реализация такой программы позволит существенно снизить количество и продолжительность перерывов подачи электроэнергии потребителям, сделать республику более привлекательной для бизнеса и туристов. Одним из источников финансирования может стать долгосрочное регуляторное соглашение между компанией и регионом. В этом документе на несколько лет вперед будут согласованы объёмы инвестиций, которые мы сможем гарантированно направить на строительство и реконструкцию энергообъектов в республике», – подчеркнул Павел Акилин.

Руководитель «Россети Сибирь» также рассказал о ремонтной программе энергокомпании в Бурятии в 2024 году, подготовке сетей к отопительному сезону, обратив особое внимание на необходимость перераспределения нагрузки между подстанциями.

Участники встречи также обсудили меры по снижению количества невыполненных договоров льготного технологического присоединения к электросетям. Для исполнения существующих заявок необходимо финансирование в размере 3,1 млрд рублей, в то время как годовое содержание филиала «Бурятэнерго» составляет 4 млрд рублей. Стороны договорились совместно разработать план мероприятий для разрешения ситуации с учетом баланса интересов компании и жителей Бурятии.

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Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, БУРЯТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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