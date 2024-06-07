Это ВЛ 35 кВ Ударник-Советское и ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Бройлерная с отпайкой на ПС 10/35/10 кВ «Атлашево». От надежной работы этих линий зависит электроснабжение более 11,2 тысяч потребителей Ядринского и Чебоксарского муниципальных округов Чувашии.

На ВЛ 35 кВ Ударник-Советское специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» провели замену двух изоляторов, гасителей вибрации на грозотросе, ремонт фундаментов и выправку двух опор, контура заземления опоры. На ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Бройлерная провели замену 3,3 км грозотроса, шести изоляторов 110 кВ и замену гасителей вибрации. Протяженность отремонтированных участков составляет порядка 4,2 км.

Мероприятия по ремонту и восстановлению ВЛ проводились в соответствии с ремонтной программой филиала «Чувашэнерго» на 2024 год. Общая стоимость работ составила порядка 1,7 млн рублей.

Качественное выполнение работ в рамках ремонтной кампании позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей электрической энергии в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузок.