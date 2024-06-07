"Кабельщики "делают стейки", а электромонтажники их "жарят и подают". Мясо может быть очень хорошим, а вот шеф-повар — так себе". Аналогия с мясом, поварами и вкусными стейками отлично описывает кабельную отрасль. Ведь бывает, что кабель "плохо прожарят" и фальсификат и контрафакт появляется на рынке, а бывает, что проблемы на объектах возникают из-за ошибок монтажа. Прожарка — это очень важно. И сегодня в прямом эфире RusCable Live нам есть что и кого прожаривать, ведь на этой неделе прошло сразу 2 больших события - выставка "Проволока 2024" (Wire 2024) и Финал Чемпионата Электриков IEK GROUP. Приготовьтесь к правильной прожарке кабельной отрасли сразу с двух сторон.

Что обсудим в эфире:

Чемпионат Электриков IEK. Финал, итоги, впечатления.

Знаковое соглашение Ассоциации "Электрокабель" в области подготовки кадров

Выставка Проволока 2024. Все самое главное

Правильный монтаж муфт и детский конкурс рисунков в ГК "Москабельмет" с динозаврами

Маркировочное лобби не спит. Замаркировали всех!

Китай или Российское? Обзор экспозиции Проволоки 2024

Откровения EL-комитета и разговоры инкогнито. Качество полимерных материалов ниже плинтуса.

Муки строителей, которые еще не научились отличать настоящий ППГ-HF

Впечатления из пресс-центра Проволоки 2024

Партнер трансляции:

НПП "ГЕРДА" — Легенда кабельного бизнеса. Первый настоящий кабельный бренд в России.

Кабельный завод "Кубанькабель"

Смотрите проект "По следам Герды"

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