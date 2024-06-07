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RusCable Live - Кабельная прожарка! Мы — мясники! Чемпионат электриков, 25 лет IEK, АЭК и Проволока

7 июня 2024, 10:11 334 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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"Кабельщики "делают стейки", а электромонтажники их "жарят и подают". Мясо может быть очень хорошим, а вот шеф-повар — так себе". Аналогия с мясом, поварами и вкусными стейками отлично описывает кабельную отрасль. Ведь бывает, что кабель "плохо прожарят" и фальсификат и контрафакт появляется на рынке, а бывает, что проблемы на объектах возникают из-за ошибок монтажа. Прожарка — это очень важно. И сегодня в прямом эфире RusCable Live нам есть что и кого прожаривать, ведь на этой неделе прошло сразу 2 больших события - выставка "Проволока 2024" (Wire 2024) и Финал Чемпионата Электриков IEK GROUP.  Приготовьтесь к правильной прожарке кабельной отрасли сразу с двух сторон.

Что обсудим в эфире:

  • Чемпионат Электриков IEK. Финал, итоги, впечатления.
  • Знаковое соглашение Ассоциации "Электрокабель" в области подготовки кадров
  • Выставка Проволока 2024. Все самое главное
  • Правильный монтаж муфт и детский конкурс рисунков в ГК "Москабельмет" с динозаврами
  • Маркировочное лобби не спит. Замаркировали всех! 
  • Китай или Российское? Обзор экспозиции Проволоки 2024
  • Откровения EL-комитета и разговоры инкогнито. Качество полимерных материалов ниже плинтуса.
  • Муки строителей, которые еще не научились отличать настоящий ППГ-HF
  • Впечатления из пресс-центра Проволоки 2024

Партнер трансляции:

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Обсуждают на форуме (258)
Метки: АЭК, IEK, ПРОВОЛОКА, WIRE, EL-КОМИТЕТ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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