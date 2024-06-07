Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
"Кабельщики "делают стейки", а электромонтажники их "жарят и подают". Мясо может быть очень хорошим, а вот шеф-повар — так себе". Аналогия с мясом, поварами и вкусными стейками отлично описывает кабельную отрасль. Ведь бывает, что кабель "плохо прожарят" и фальсификат и контрафакт появляется на рынке, а бывает, что проблемы на объектах возникают из-за ошибок монтажа. Прожарка — это очень важно. И сегодня в прямом эфире RusCable Live нам есть что и кого прожаривать, ведь на этой неделе прошло сразу 2 больших события - выставка "Проволока 2024" (Wire 2024) и Финал Чемпионата Электриков IEK GROUP. Приготовьтесь к правильной прожарке кабельной отрасли сразу с двух сторон.
Что обсудим в эфире:
Партнер трансляции:
НПП "ГЕРДА" — Легенда кабельного бизнеса. Первый настоящий кабельный бренд в России.
Кабельный завод "Кубанькабель"
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