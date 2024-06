Казахстанский госфонд "Самрук-Казына", железнодорожный оператор "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и власти Московской области подписали на ПМЭФ соглашение о расширении транспортно-логистического хаба в подмосковном Селятине с общим объемом инвестиций в 6 млрд рублей.

Соглашение в присутствии первого вице-премьера Дениса Мантурова и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления "Самрук-Казыны" Нурлан Жакупов и председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев, сообщает пресс-служба Воробьева.

Новый терминал войдет в состав транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Селятино".

"Традиционно весомая доля наших поставок в другие страны - это продукция АПК. Развивать экспорт нам помогают "сухие порты". Один из самых крупных - "Селятино". План на этот год - почти 19 млн тонн груза отправить и принять. После реализации второй очереди через "Селятино" будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем мы сможем увеличить в три раза (со 180 до 550 тыс. тонн). Объем инвестиций в проект - 6 млрд рублей. Завершить работы планируем уже в следующем году", - заявил Воробьев.

Он отметил, что это первый в Подмосковье трехсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан.

Российское АО "Славтранс-Сервис", КТЖ и китайская Xi'an Free Trade Port Construction & Operation Co. Ltd. в апреле начали строительство новых объектов на станции Селятино. На церемонии начала строительства из Селятина в Сиань отправился контейнерный поезд hub-to-hub.

В состав нового логистического комплекса войдут мультитемпературный склад площадью 65 тысяч кв. м, контейнерные площадки на дополнительные 3 тысячи TEU, площадки для хранения до 10 тысяч легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных ж/д путей, которые построит Казахстан.

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщает, что также в рамках ПМЭФ-2024 подписана декларация о создании и запуске "цифровой экосистемы" на маршруте Китай-Казахстан-Россия. Ее подписали гендиректор "KTZ Express" (логистическая "дочка" КТЖ) Дамир Кожахметов, гендиректор Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co. Ltd Юань Сяоцзунь и председатель совета директоров АО "Славтранс-Сервис" Андрей Голландцев.

Система обеспечивает полный цикл управления посылками - начиная от интеграции с международными маркетплейсами для автоматизированного приема данных о посылках, ведения учета на складе, организации международных и внутренних перевозок, расчета и оплаты стоимости доставки и т.д. Кроме того, она позволяет отслеживать местоположение посылок.

Сиань является узловым транзитным центром Китая, там расположен крупнейший в стране "сухой порт" и формируется до 40% общего объема контейнерных поездов сообщением КНР-ЕС.

Казахстанский грузовой терминал в Сиане открылся в феврале 2024 года. Проектная мощность казахстанского терминала составляет более 66,5 тыс. TEU в год.

По данным КТЖ, в 2023 году объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом через Казахстан по направлению Китай-Россия и обратно составил 3,8 млн тонн (рост на 35% относительно 2022 года). В первом квартале 2024 года транзитные перевозки по направлению Китай-Россия-Китай сохраняются на уровне 2023 года - 0,9 млн тонн.

"Казахстан темир жолы" - транспортно-логистическая компания, контролируется государством. Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

Xi'an Free Trade Port Construction & Operation - оператор международных торговых каналов и поставщик логистических транспортных услуг для России, Центральной Азии, Европы.

АО "Славтранс-Сервис" учреждено в 2001 году. Компания оказывает услуги в сфере транспортно-складской логистики. С 2021 года реализует инвестпроект по созданию агрологистического комплекса в Селятине.