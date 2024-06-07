В рамках ремонтной программы 2024 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» подготовили к сезону пиковых нагрузок 15 высоковольтных подстанций и 24 трансформаторных пункта. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения 400 тыс. человек, проживающих в 33 сельских населенных пунктах центральной части Краснодарского края.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей проведены ремонты на 15 крупных энергообъектах классом напряжения 35 и 110 кВ. Так, в Краснодаре отремонтировано оборудование на подстанциях 110 кВ «ВНИИРис», «Ангарская», «Дальняя», «Юго-Восточная», «Юго-Западная», «Парфюмерная», «Старокорсунская». На территории Динского района выполнены необходимые технические мероприятия на питающих центрах 35 кВ «Старомышастовская», «Воронцовская», «Агроном 1», «Кочеты-2», «Пластуновская», «ЖБИ». Комплексный ремонт завершен на крупнейшем энергообъекте Северского района – подстанции 110 кВ «Афипская».

Всего в ходе ремонтной кампании энергетикам Краснодарских электрических сетей предстоит подготовить к пиковым нагрузкам еще 26 высоковольтных подстанций и 42 трансформаторных пункта.

Подготовка к сезону пиковых нагрузок начинается задолго до их наступления. Необходимые мероприятия проводятся на основе анализа работы электросетевого комплекса, затем осуществляются ремонт энергооборудования и замена устаревших элементов энергосистемы, комплектация подстанций необходимым запасом материалов.