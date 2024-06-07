Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения городского округа Шатура.

В деревнях Епихино и Васюковка Шатурского городского округа был проведен ремонт воздушной линии 0,4 кВ. В ходе работ энергетики Шатурского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» заменили 600 метров провода в деревне Епихино и 500 метров – в д. Васюковка. Для оснащения линии электропередачи использовался самонесущий изолированный провод, который обладает улучшенными характеристиками надежности и устойчивости от повреждений.

Благодаря проведенным строительно-монтажным работам качество и надежность электроснабжения повышена у порядка 100 потребителей, проживающих в деревнях Епихино и Васюковка.

Всего в ходе ремонтной программы 2024 года на территории Шатурского городского округа будет отремонтировано около 29 км ВЛ 0,4/6/10 кВ и 32 трансформаторных подстанции в 16 населенных пунктах (Гора, Губино, Першино, Терехово, Васюковка, Чернятино, Волосунино, Гавриловская, Лузгарино, Фрол, Пышлицы, Лека, Перхурово, Шеино, Левошево, Епихино).

Результатом проведенных работ станет увеличение пропускной способности электрооборудования, снижение потерь электроэнергии, а также дополнительная возможность резервирования электроснабжения потребителей.