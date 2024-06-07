«Россети Московский регион» с начала года построили в городском округе Клин 56 новых трансформаторных подстанций (ТП), реконструировали еще 17 ТП, заменили более 10 км голого провода 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям.

Результатом работ, которые провели специалисты Клинского района электрических сетей (РЭС), стало повышение надежности электроснабжения населенных пунктов Отрада, Егорьевское, Семенково, Покровка, Орлово, Троицкое, Тиликтино, Надеждино, Коноплино, Головково, Ногово, Решетниково, Кореньки и другие, всего около 30 сел и деревень с населением более 15 тысяч человек.

Работы проводились в рамках Программы повышения надежности и качества электроснабжения г.о. Клин, первоочередными задачами которой в 2024 году являются также реконструкция 13 узловых трансформаторных подстанций в селе Спас-Заулок, поселке Малеевка, деревнях Селевино, Давыдково, Алексейково, Опалево, Ясенево, в Клину и Высоковске, строительство 44 км кабельных линий, увеличение мощности 7 блок-трансформаторов, реконструкция 27 км воздушных линий 6-10 кВ и трех центральных распределительных пунктов (ЦРП).

Реализация программы повышения надежности обеспечит готовность сети г.о. Клин к нагрузкам в осенне-зимний период и требуемые параметры качества электроэнергии.