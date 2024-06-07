За пять месяцев 2024 года к электрическим сетям филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» подключены 470 новых объектов. Им выдано 10,3 мегаватта мощности. Для обеспечения этих объектов необходимой мощностью энергетики построили 11,5 км линий электропередачи 0,4/10 кВ и смонтировали две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.



В приоритетном порядке выполнялось подключение социально значимых объектов, которые построены в республике в рамках федеральных и региональных проектов. Так, в течение пяти месяцев специалисты филиала исполнили договоры на техприсоединение к сетям начальной школы в ауле Адыге-Хабль, здания поликлиники в селе Учкекен, фельдшерско-акушерского пункта в селе Пригородное, станции очистки воды в селе Коста-Хетагурово, насосной станции в ауле Псаучье-Дахе, школ в селе Пристань, поселке Эркен-Шахар и ауле Каменномост.



Всего с начала года в компанию поступила 741 заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 31,5 мегаватт. Большинство поступивших заявок касаются технологического присоединения к электросетям энергопринимающих устройств мощностью до 15 киловатт. В эту категорию преимущественно входят физические лица, а также предприятия малого и среднего бизнеса.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.