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"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией 470 новых объектов в Карачаево-Черкесии

7 июня 2024, 17:20 272 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

За пять месяцев 2024 года к электрическим сетям филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» подключены 470 новых объектов. Им выдано 10,3 мегаватта мощности. Для обеспечения этих объектов необходимой мощностью энергетики построили 11,5 км линий электропередачи 0,4/10 кВ и смонтировали две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

В приоритетном порядке выполнялось подключение социально значимых объектов, которые построены в республике в рамках федеральных и региональных проектов. Так, в течение пяти месяцев специалисты филиала исполнили договоры на техприсоединение к сетям начальной школы в ауле Адыге-Хабль, здания поликлиники в селе Учкекен, фельдшерско-акушерского пункта в селе Пригородное, станции очистки воды в селе Коста-Хетагурово, насосной станции в ауле Псаучье-Дахе, школ в селе Пристань, поселке Эркен-Шахар и ауле Каменномост.

Всего с начала года в компанию поступила 741 заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 31,5 мегаватт. Большинство поступивших заявок касаются технологического присоединения к электросетям энергопринимающих устройств мощностью до 15 киловатт. В эту категорию преимущественно входят физические лица, а также предприятия малого и среднего бизнеса.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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