Группа «Россети» и Сбер договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Использование систем искусственного интеллекта позволит повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров и Первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

Стороны планируют сформировать умную базу знаний по электросетевому комплексу и разработать специализированную генеративную модель, которая будет понимать специфику отрасли и встраиваться в различные бизнес-процессы. Другими важными направлениями сотрудничества станут внедрение систем искусственного интеллекта в работу с потребителями электроэнергии и роботизация поддерживающих процессов, что позволит сделать последние дешевле и значительно быстрее.

«Сегодня Россия занимает передовые позиции в мире по темпам цифровой трансформации ряда стратегических направлений, в том числе с применением AI-технологий. Президент России поставил задачу до 2030 года перевести всю экономику, социальную сферу на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных. Этому может способствовать кооперация между ключевыми субъектами рынка, примером которой является подписанное сегодня соглашение. Бенефициарами станут в первую очередь потребители Группы «Россети», а это – подавляющая часть предприятий и населения страны», – отметил Андрей Муров.