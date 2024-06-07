Специалисты АО «Хабаровская ремонто-монтажная компания» (входит в Группу РусГидро) завершили ремонт котлоагрегата № 10 Хабаровской ТЭЦ-1. Также завершен средний ремонт турбоагрегата № 3 установленной мощностью 25 МВт, турбина полностью готова к выработке электроэнергии.

Большой объем работ специалисты выполнили в рамках расширенных текущих и средних ремонтов на генерирующем оборудовании дальневосточных теплоэлектростанций: Артемовской ТЭЦ, Комсомольской ТЭЦ-2, Благовещенской ТЭЦ и Амурской ТЭЦ.

Главная цель проводимых работ - сохранить и поддержать проектные параметры энергооборудования: как технические, так и экологические. Специалисты ХРМК отремонтировали и заменили кубы воздухоподогревателя, газоходы и компенсаторы, броню шаровой барабанной мельницы и другое оборудование, при этом особое внимание уделили поверхностям нагрева пароводяного тракта. Котлы уже прошли гидравлические испытания пробным давлением после ремонта.

В 2024 году АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» планирует осуществить 222 ремонта: 38 капитальных, 14 средних и 170 текущих ремонтов, чтобы подготовить оборудование к осенне-зимнему периоду. По состоянию на 1 июня на объектах дальневосточных ТЭЦ проведено 52 плановых ремонта. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным годовым графиком.