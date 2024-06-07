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Южный филиал ПАО "Россети" обновит коммутационную аппаратуру на девяти подстанциях Ростовской области

7 июня 2024, 12:30 225 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к ремонту выключателей на подстанциях 220 кВ в Ростовской области. От надежной работы этих объектов магистральной инфраструктуры зависит электроснабжение региона с населением более 4 млн человек, крупных промышленных потребителей, среди которых металлургический завод «Тагмет», предприятие «Красный котельщик» и другие.

На девяти подстанциях обновят в общей сложности 21 выключатель. Это важные элементы коммутационного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт позволяет поддерживать механизмы в рабочем состоянии, не допуская возникновения нештатных ситуаций.

Работы уже начались на всех объектах. Наибольший объем мероприятий запланирован на подстанциях 220 кВ «Зерновая», «Песчанокопская» и «Сальск». Также энергетики обновят оборудование на питающих центрах «А-30», «Б-10», «Погорелово», «Р-20», «Т-10». Мероприятия реализуются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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