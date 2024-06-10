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Еще 13 км трассы Р-216 в Ставропольском крае расширят до четырех полос

10 июня 2024, 15:30 434 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Ежедневно по двухполосному участку проезжает около 20 тыс. машин, из-за чего в часы пик образовываются заторы. Ожидаемый эффект работ: увеличение пропускной способности до 30 тыс. автомобилей в сутки. Ширина проезжей части составит 14 м, каждая полоса – по 3,5 м.

В апреле 2022 года начался процесс расширения 13-километрового участка дороги с двух до четырех полос. За это время были завершены работы на участке протяженностью 2 км. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 км дороги (с 457-го по 462-й км).

В настоящее время на отдельных отрезках дорожники расширяют земляное полотно, устраивают основание и укладывают слои асфальтобетона. Всего в рамках проекта отремонтируют 10 пересечений и примыканий, а также заменят семь водопропускных труб.

На всем протяжении участка капремонта установят осевое ограждение для разделения встречных потоков. Помимо этого, переустроят линии электроосвещения, установят краевое барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесут термопластиковую разметку с высоким уровнем светоотражения.

В местах производства работ движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2026 года.

*** Федеральная автомобильная дорога Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь соединяет столицы трех субъектов Российской Федерации: Астраханской области, Республики Калмыкии и Ставропольского края. Протяженность трассы на территории Ставрополья составляет около 184 км, из них около 6 км – четырехполосные.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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