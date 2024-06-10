Создание морского туристического центра планируется в Магадане, на западном побережье бухты Нагаева. Проектная документация на его строительство получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Строительство морской и береговой инфраструктуры туристического центра станет частью реализации комплексного инвестпроекта «Морской фасад бухты Нагаева». Он реализуется на условиях государственно-частного партнерства и включает создание нового рекреационного пространства в Магадане – с набережной, парковыми зонами и развлекательной инфраструктурой.

Проектными решениями предусмотрено строительство причала для круизных судов, а также реконструкция существующих участков набережной, строительство слипа и эстакады для установки судоподъемного оборудования, а также строительство береговых вспомогательных сооружений.

Расчетный пассажиропоток причала круизного судна составляет 11 680 человек в год.

«Бухта Нагаева относится к цунамиопасным районам, поэтому проектные решения в составе Морского туристического центра включают строительство западного и восточного оградительного молов. Их протяженность составит 133,4 и 194 м соответственно», – рассказал представитель Главгосэкспертизы России Максим Скакун.

Главный эксперт проекта также отметил, что оба мола и причал круизного судна являются особо опасными и технически сложными объектами, соответственно, являются объектами повышенного уровня ответственности – в отличие от остальных проектируемых зданий и сооружений на побережье Охотского моря.

Застройщик – ООО «Порт Марина». Генеральный проектировщик – АО Группа компаний «ЕКС».