Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

5 июня 2024 года энергоблок №3 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») включен в сеть после завершения планового капитального ремонта. Блок возобновил работу на пять суток раньше срока, установленного Федеральной антимонопольной службой России.

Дополнительная выработка за счёт оптимизации сроков ремонтной кампании составит более 120 млн кВтч электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения потребностей порядка девятисот тысяч человек в течение месяца.

Как отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, в ходе ремонта на энергоблоке №3 были проведены регламентные работы по перегрузке топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузка отработавшего ядерного топлива.

«Кроме типового перечня операций был реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В частности, модернизированы управляющие системы безопасности и системы охлаждения статора генератора, обновлены алгоритмы автоматизированных систем управления», - сказал Виктор Игнатов.

Все работы были выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В ходе ремонтной кампании на блоке №3 было задействовано порядка 2 000 человек.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 продолжается ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.