Это последнее крупногабаритное оборудование, предназначенное для здания реактора энергоблока №2.

Транспортный шлюз используется на атомных электростанциях с реактором типа ВВЭР. Он служит барьером между реакторным залом и внешней средой. Это герметично запираемая с двух сторон камера, через которую транспортируются ядерное топливо и оборудование на этапе строительства и эксплуатации.

«По проекту сооружения Курской АЭС-2 на 26-й отметке в реакторном здании будут располагаться три шлюза: основной и резервный, предназначенные для доступа персонала в гермозону, а также транспортный. Собранный транспортный шлюз весит 260 тонн и представляет собой цилиндрический сосуд с двумя крышками - полотнами со стороны герметичной и негерметичной зон. Для его запирания используется принцип байонетного зацепления: две детали соединяются совмещением выступов на одной половине с соответствующими пазами на второй и прокручиваются», - прокомментировал директор Курской АЭС Александр Увакин.

Длина оборудования - 15 метров, высота с открытыми полотнами - 20 метров и диаметр - 8 метров. В силу таких размеров логистика транспортного шлюза - это трудоемкий и кропотливый процесс. Зачастую требуется неоднократная перегрузка шлюза с одного транспортного средства на другое. Вначале он проделал длинный путь в 1 700 км по воде. Далее специалисты осуществили выкатку шлюза с баржи определенным методом. На пирсе при помощи гидравлического портала его перегрузили с модульного прицепа на специальный подвижной состав, включающий в себя низкопрофильное транспортное ложе для уменьшения высоты автопоезда, на нем оборудование было доставлено на строительную площадку Курской АЭС-2.

«Далее стартуют подготовительные работы к монтажу транспортного шлюза. Его такелаж на 26-ю отметку начнется уже в июне - это начальный этап длительной и высокоточной строительной операции. Нам предстоит раскрепление шлюза, установка крышек-полотен и основного оборудования, а также длительный период пусконаладочных работ, чтобы синхронизировать шлюз со всеми транспортными элементами. Весь комплекс работ выполняет подрядная организация АО «Энергоспецмонтаж», - подчеркнул вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Курская АЭС-2 - станция замещения, включающая 2 блока мощностью 1255 МВт каждый. Сооружение энергоблоков №1 и №2 КуАЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Строительство КуАЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.

Топливно-энергетический комплекс был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.