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На трассе М-7 в Татарстане на 50% выполнено строительство 22 надземных пешеходных переходов

10 июня 2024, 14:00 419 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Их возводят на участке с 861 по 987 км автодороги «Волга» в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах республики. Надземные пешеходные переходы обеспечат бессветофорное движение на скоростных участках М-7 «Волга», входящих в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

К строительству искусственных сооружений приступили в октябре 2022 года. Мостостроители возвели железобетонные опоры под пешеходные переходы и смонтировали пролетные строения. Сейчас на объектах ведется монтаж лестничных сходов, работы по устройству лифтовых шахт, а также по остеклению пролетных строений и лестничных сходов. Возле некоторых искусственных сооружений уже установлены габаритные ворота, выполняются работы по устройству тротуаров.  

В ближайшее время строители приступят к устройству прохожей части. Для безопасности пешеходов на объектах устроят перильное ограждение и освещение. Рядом с объектом построят пешеходные дорожки, для маломобильных граждан предусмотрены отдельные входы с пандусами и подъемные платформы, для слабовидящих – установят тактильно-рельефные наземные указатели.  

Всего в Татарстане в рамках реализации скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень предстоит построить 41 надземный пешеходный переход, 22 из них возведут на участке с 861 по 987 км трассы М-7 «Волга», 19 построят в рамках реконструкции участка трассы от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан. Завершить строительство 10 надземных пешеходных переходов на участке с 861 по 987 км планируется в июле 2024 года. Работы на остальных объектах будут завершены до конца 2024 года.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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